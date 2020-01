Volleyballer bestreiten Vorrundenfinale

Die deutschen Volleyballer bestreiten bei der Olympia-Qualifikation in Berlin ihre letzte Vorrundenpartie. Nach den beiden 3:0-Siegen gegen Tschechien und Belgien will die Mannschaft von Bundestrainer Andrea Giani mit einem Erfolg gegen den EM-Zweiten Slowenien heute (20.10 Uhr/Sport1) auch sicher als Gruppenerster ins Halbfinale einziehen. Nur der Turniersieger in der Max-Schmeling-Halle sichert sich das letzte Europa-Ticket für die Olympischen Spiele in Tokio. Deutschland war letztmals 2012 in London beim größten Sportevent der Welt dabei.