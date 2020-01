Bezirksamt: «Zeitnahe Beseitigung der Stele wird angestrebt»

Das Bezirksamt Mitte hält an seiner Absicht fest, die umstrittene Stahlsäule des Künstlerkollektivs «Zentrum für politische Schönheit» (ZPS) entfernen zu lassen. Das ZPS hatte die Säule Anfang Dezember in Sichtweite des Reichstagsgebäudes aufgestellt. Das Bezirksamt hatte den Verantwortlichen eine Frist zur Beseitigung der inzwischen einbetonierten Säule bis zum 20. Dezember gesetzt und angekündigt, sie andernfalls entfernen zu lassen. Dagegen hat das Künstlerkollektiv am 20. Dezember Widerspruch eingelegt, wie das Bezirksamt am Montag mitteilte. «Dieser hat aufschiebende Wirkung und wird nun vom Rechtsamt bearbeitet. Eine zeitnahe Beseitigung der Stele wird seitens des Bezirkes angestrebt.»

© dpa

Das für umstrittene Aktionen bekannte ZPS stand für das Aufstellen der Säule von Beginn an in der Kritik. Es hatte behauptet, die Stele enthalte Asche von Opfern der Massenmorde der Nazis. Das ZPS hatte die Asche nach eigenen Angaben anschließend entfernt und der Orthodoxen Rabbinerkonferenz Deutschland (ORD) übergeben, die sie auf einem jüdischen Friedhof beigesetzt hatte, wie die ORD bestätigte.

Nach Auskunft des Bezirksamtsprechers darf die Säule so lange nicht entfernt werden, bis über den Widerspruch des Künstlerkollektivs entschieden ist. Falls dieser abgelehnt werde, habe das ZPS außerdem die Möglichkeit, dagegen zu klagen.

Am Sonntag hatte eine Gruppe von etwa 20 Menschen, darunter auch jüdische Aktivisten, versucht, die Säule abzubauen. «Mit Asche von Opfern des Holocaust sollte man keine Kunst und Politik machen», sagte der Autor Eliyah Havemann zur Begründung. Die Polizei brach die Aktion ab.