Volleyballer starten Olympia-Qualifikation mit Pflichtsieg

Die deutschen Volleyballer haben sich Schwung für ihre Tokio-Mission geholt und sind mit einem Pflichtsieg in die Olympia-Qualifikation gestartet. Trotz nervöser Phasen bezwang die Mannschaft von Bundestrainer Andrea Giani den vermeintlich leichtesten Gruppengegner Tschechien am Sonntagabend im Schnelldurchgang mit 3:0 (25:19, 25:22, 25:20).

Vor 4129 Zuschauern in der Berliner Max-Schmeling-Halle war Star-Diagonalangreifer Georg Grozer mit 21 Punkten erfolgreichster deutscher Offensivmann und verschaffte seiner Mannschaft eine optimale Ausgangslage für den Einzug ins Halbfinale. Nur der Gewinner des Achterturniers ist für Olympia qualifiziert. Der EM-Zweite von 2017 trifft in Gruppe A nun am Montag (20.10 Uhr/Sport1) auf Belgien. Zum Vorrundenschluss wartet am Dienstag (20.10 Uhr) der EM-Zweite Slowenien.