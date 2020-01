Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Aktivist: «Mit Asche von Opfern keine Kunst und Politik»

Mehrere Aktivisten haben versucht, die umstrittene Stahlsäule des Künstlerkollektivs «Zentrum für politische Schönheit» (ZPS) in Berlin abzubauen. «Mit Asche von Opfern des Holocaust sollte man keine Kunst und Politik machen», sagte der Autor Eliyah Havemann am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur zur Begründung. Zudem sei er persönlich betroffen. Es bestehe die theoretische Möglichkeit, dass Asche seines Großvaters in der Säule sei. Dagobert Biermann, Vater des Sängers Wolf Biermann und Großvater Havemanns, war im Konzentrationslager Auschwitz von den Nazis ermordet worden.

Eine Gruppe von etwa 20 Menschen, darunter auch jüdische Aktivisten, begann mittags, die gegenüber dem Reichstagsgebäude aufgestellte Säule zu demontieren. Die Polizei brach die Aktion ab.

Das für seine umstrittenen Aktionen bekannte ZPS-Kollektiv hatte die Säule Anfang Dezember auf dem Gelände der früheren Krolloper gegenüber des Reichstagsgebäudes aufgestellt. Die Aktion ist heftig umstritten, weil das Kollektiv behauptete, die Stahlsäule enthalte Asche von Opfern der Massenmorde der Nazis. Die Asche hatte das ZPS anschließend nach eigenen Angaben entfernt und an die Orthodoxe Rabbinerkonferenz übergeben, die die Asche demnach auf einem jüdischen Friedhof beigesetzt hatte.