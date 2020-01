Widerstand gegen kürzeren Ferienkorridor im Sommer

Die Forderung aus Berlin und Hamburg nach einer Neuregelung der Sommerferien in Deutschland stößt in anderen Bundesländern auf breite Ablehnung.

Das geht aus Gesprächen der Deutschen Presse-Agentur mit mehreren Länderchefs hervor. Berlin und Hamburg dringen unter anderem darauf, dass die Sommerferien künftig in allen Ländern frühestens am 1. Juli beginnen und spätestens am 10. September enden.