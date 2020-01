Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

20 Menschen müssen Wohnungen wegen Brand verlassen

20 Menschen haben in der Silvesternacht ihre Wohnungen in Berlin-Schöneberg wegen eines Brandes verlassen müssen. Das Dachgeschoss des Gebäudes war aus bisher ungeklärten Gründen in Brand geraten, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Löscharbeiten dauerten in der Nacht noch an. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde niemand verletzt.

