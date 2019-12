Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Müller: Größte Anstrengung gilt der Wohnungspolitik

Die größten Anstrengungen des Senats sollen 2020 den vier Wänden der Berlinerinnen und Berliner gelten. Das kündigt der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, in seiner Neujahrsansprache an. «Zu einem sicheren Leben gehört ein bezahlbares Zuhause. Wohnungen sind keine Ware», sagte Müller mit Blick auf das vom Senat beschlossene Mietendeckel-Gesetz in der vorab aufgezeichneten Ansprache, die der Rundfunk Berlin-Brandenburg am Neujahrstag ausstrahlt.

«Unsere Stadt entwickelt sich hervorragend und ist ein Sehnsuchtsort für Menschen in aller Welt. Wir können mit Zuversicht nach vorn sehen», so der Regierende Bürgermeister. «Traditionelle Unternehmen wie Siemens, Schindler, BMW und Bayer investieren hunderte Millionen in unsere Stadt. Neue wie Tesla oder NTT kommen dazu. Das schafft gute Arbeit und spannende Perspektiven.»

Die Wissenschafts- und Forschungslandschaft Berlins sei hervorragend. Dort würden die Ideen für das neue Jahrzehnt geboren, sagte Müller. «Wir können die Europäische Wissenschafts- und Medizinmetropole werden.»

Wichtig sei ihm, dass vom Erfolg Berlins alle profitieren sollen. «Ich möchte eine Zukunft, die digital und sozial ist. Deshalb schaffen wir gute Arbeit: Zum neuen Jahr erhöhen wir den Landesmindestlohn auf 12,50 Euro pro Stunde. Und mit unserem einzigartigen Pilotprojekt Solidarisches Grundeinkommen bieten wir Arbeit statt Sorge vor Hartz IV.» Das kostenlose Schul-Essen und das Schülerticket entlasteten die Berliner Familien.

«Mit dieser Politik stärken wir den sozialen Zusammenhalt. Das ist gerade in einer Zeit des Umbruchs wichtig, in der einige versuchen, mit Worten und Taten auszugrenzen und zu spalten», sagte Müller. «Gemeinsam werden wir uns weiterhin Antisemitismus, Rassismus, Homophobie und jeder Art von Diskriminierung entgegenstellen.»