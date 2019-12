Verkauf von Silvesterfeuerwerk gestartet: Polizei kontrolliert

Zum Verkaufsstart von Silvesterfeuerwerk kontrolliert die Polizei in Berlin verstärkt die Geschäfte.

Erstmals Verbotszonen für Feuerwerk und Böller

Zum ersten Mal gibt es in diesem Jahr in Berlin Verbotszonen für Feuerwerk und Böller. In Mitte am nördlichen Alexanderplatz und in Schöneberg in der Gegend zwischen Steinmetz- und Pallasstraße nebst Umgebung sind von Silvester 18.00 Uhr bis zum Neujahrstag um 6.00 Uhr keine Böller und Raketen erlaubt.