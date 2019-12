Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Kellerbrand in Neukölln: 15 Menschen in Klinik

Nach einem Kellerbrand in Berlin-Neukölln sind 15 Menschen ins Krankenhaus gebracht worden. Bei ihnen besteht der Verdacht einer Rauchvergiftung, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Brand war am späten Freitagabend in einem Wohnhaus in der Jahnstraße ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte mit etwa 70 Einsatzkräften an und löschte die Flammen. Warum es brannte, war zunächst nicht bekannt.

© dpa