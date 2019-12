Silvesternacht: Berliner Feuerwehr mit 1463 Helfern im Einsatz

Bei der Silvesterparty am Brandenburger Tor plant die Feuerwehr demnach neben einer Koordinierungsstelle am Platz des 18. März auch zwei temporäre Wachen am Großen Stern und am Jakob-Kaiser-Haus. Nummerierte Laternen sollen den Gästen zusätzlich helfen, den Ort von Vorfällen schnell an die Rettungskräfte weiterzugeben, sagte Homrighausen.