Wohnungsbrand in Pankow

In einer Wohnung in Pankow ist am Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen.

© dpa

Wie ein Sprecher der Feuerwehr am Freitag (27. Dezember 2019) sagte, brannten in der Wohnung in der Lohmestraße Einrichtungsgegenstände. Demnach konnten die 50 Einsatzkräfte eine Ausbreitung des Feuers zwar verhindern, jedoch wurde die Decke zum dritten Obergeschoss durch die Flammen beschädigt und musste abgestützt werden, twitterte die Feuerwehr. Der Einsatz dauerte insgesamt vier Stunden. Verletzt wurde niemand. Zunächst berichtete die «B.Z.» von dem Brand.

