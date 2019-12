Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Böllerverbot in Berlin: 140 Polizisten kontrollieren Verbotszonen

Zum ersten Mal sind Raketen und Böller in der Silvesternacht nicht nur auf der Partymeile am Brandenburger Tor verboten, sondern auch auf dem nördlichen Alexanderplatz und rund um die Pallasstraße in Schöneberg.

© dpa

Jetzt hat die Polizei angekündigt, Feuerwerkskörper in den betroffenen Zonen notfalls «mit Zwang» zu beschlagnahmen. Rund 140 Beamte sollen in den beiden Zonen kontrollieren, ob sich alle Feiernden an das Verbot halten.

Beschlagnahmungen statt Bußgelder Wie ein Sprecher der Polizei sagte, würden die Beamten in der Silvesternacht zwar keine Bußgelder oder andere Ordnungsmaßnahmen verhängen. «Wenn sich Personen weigern, ihre Böller herauszugeben, können die Polizisten das Verbot zur Not mit Zwang durchsetzen.» Unabhängig davon seien Verfahren gegen Minderjährige, die trotz der geltenden Altersregelungen Böller bei sich tragen. Die Kontrollen sollen dafür sorgen, dass die Silvesternacht in den beiden betroffenen Zonen friedlich abläuft.

Verbotszonen an «Gefahrenbrennpunkten» zwischen 18 und 6 Uhr In den vergangenen Jahren waren auf dem Alexanderplatz und in Schöneberg immer wieder Rettungskräfte und Polizisten mit Raketen und Böllern beworfen worden. Die Koalition aus SPD, Linken und Grünen hatte die Verbotszonen an den «Gefahrenbrennpunkten» daher schon im Januar angekündigt. Das Verbot gilt in der Zeit von 18 Uhr bis 6 Uhr unter anderem für Raketen, Batterien, Fontänen und Chinaböller. Erlaubt sind nur Wunderkerzen, Tischfeuerwerke und Knallerbsen.

Um die Anwohner auf Verbot aufmerksam zu machen, verteilt die Polizei 1200 Flyer rund um den Alexanderplatz und 400 weitere in Schöneberg. Dort hatten Unbekannte zwei Wochen vor Silvester eine Kugelbombe entzündet und durch die Explosion vier Autos und Fenster eines Wohnhauses beschädigt.

© wundervisuals - istockphoto.com Silvesterpartys 2019 in Berlin Die Berliner Clubs lassen sich zum Jahreswechsel immer etwas besonderes einfallen, um die Party des Jahres unvergesslich zu machen. mehr

© dpa Silvesterböller: Bei Kauf auf Prüfzeichen achten Billige Böller aus China haben zu Silvester Hochkonjunktur. Doch sie sind verboten und kreuzgefährlich. Wer nicht ohne Knaller kann, sollte auf die folgenden Kennzeichen achten. mehr