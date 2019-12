Wirtschaftssenatorin Pop für Lockerung der Schuldenbremse

Berlins Wirtschaftssenatorin Ramona Pop hat sich für eine Lockerung der Schuldenbremse ausgesprochen. «Ich halte sie für reformbedürftig, weil ihre heutige Konstruktion Investitionstätigkeit beschneidet oder verhindert», sagte die Grünen-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. «Wir müssen eine Reform der Schuldenbremse hinbekommen, die garantiert, dass Deutschland und Berlin in einem veränderten konjunkturellen Umfeld investieren können.»

Der CDU/CSU-Obmann im Bundestagsfinanzausschuss, Hans Michelbach, wies die Forderungen nach einer Lockerung umgehend zurück. «In Deutschland fehlt es nicht an Geld für öffentliche Investitionen», sagte er am Donnerstag laut einer Pressemitteilung. Schon jetzt könnten bereitgestellte Investitionsmittel nicht vollständig ausgegeben werden, weilfehlende Fachkräfte und überlange Planungs-undGenehmigungsverfahren die Realisierung von Vorhaben behinderten.

Pop verwies dagegen auf einen Vorschlag der Grünen, dem Staat Schulden für Investitionen etwa in Infrastruktur oder Klimaschutz zu erlauben, wenn seine Gesamtschuldenlast 60 Prozent des BIP nicht überschreitet. Deutschland würde diese Vorgabe, die sich an europäische Regelungen anlehnt, erfüllen.

Die Frage sei, ob nicht auch ein Staat und seine Unternehmen «kaufmännisch vernünftig» handeln könnten, so Pop. «Jeder Unternehmer muss seine Investitionen mindestens teilweise fremdfinanzieren. Wichtig ist, dass er auf diese Weise Überschüsse erzielt oder Verluste vermindert. Die Schulden von Morgen bauen wir heute in Form von kaputten Brücken, fehlenden Bahntrassen und schlechter Internetabdeckung auf.»

Pop weiter: «Es geht nicht darum, die Schuldenbremse abzuschaffen, sondern darum, sie etwas zu öffnen, vor allem für Investitionstätigkeit.» Zwar sei Berlin mit dem Fonds Siwana, in dem sich aktuell 2,9 Milliarden Euro Investitionsmittel befinden, auch für schlechtere Zeiten gut aufgestellt. «Aber ja. Eine Reform der Schuldenbremse würde auch Berlin helfen, das dauerhaft absichern zu können, was an Investitionen nötig ist.»