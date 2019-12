Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Hockey-Herren mit Nachwuchsteam bei Hallen-EM in Berlin

Bundestrainer Valentin Altenburg tritt mit einem Nachwuchsteam bei der Hallenhockey-Europameisterschaft der Herren in Berlin an. Angeführt wird das Aufgebot von Kapitän und Lokalmatador Paul Dösch, zu dem sich noch sieben weitere Youngster gesellen, die in diesem Sommer nach 20 Jahren erstmals wieder den U21-Europameistertitel auf dem Feld nach Deutschland geholt haben, teilte der Deutsche Hockey-Bund (DHB) dazu am Montag mit.

Aus dem Olympia-Kader für Tokio 2020, der mit Chef-Bundestrainer Kais al Saadi parallel in Valencia einen Vorbereitungslehrgang bestreitet, ist in der deutschen Hauptstadt kein Akteur dabei. Die Konzentration liegt auf dem Höhepunkt der Feldsaison des kommenden Jahres.

Stattdessen tritt das DHB-Team in Berlin mit einer Perspektiv-Auswahl an, «in der ganz sicher einige derjenigen stehen, die Deutschland 2024 bei den Olympischen Spielen in Paris vertreten werden», sagte Altenburg. Froh sei er auch «über einige extrem starke Hallenspieler, die in der aktuellen Bundesliga-Saison ihre Klasse gezeigt haben.»