Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Carmen Nebel lässt Weihnachten andere singen

Moderatorin Carmen Nebel mag am liebsten klassische deutsche Weihnachtslieder. «Da wüsste ich gar nicht, welches mein Liebstes ist», sagte die 63-Jährige. Eine Ausnahme mache sie für Chris Reas «Driving Home for Christmas». Selbst Singen komme für sie aber nicht in Frage. «Ich kann nicht singen. Das lasse ich andere machen.» Nebel servierte am Freitag zusammen mit anderen prominenten Helfern das Essen für 3000 Berliner Bedürftige und Obdachlose. Zu der traditionellen Feier hatte Sänger und Entertainer Frank Zander geladen.

© dpa