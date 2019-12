Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Franziska Giffey greift Weihnachten zur Gitarre

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) holt an den Feiertagen ihre Gitarre heraus und singt klassische Weihnachtslieder. «Meine Oma war Musiklehrerin. Sie hat mir viele Weihnachtslieder beigebracht, von «Leise rieselt der Schnee» bis «Stille Nacht»», sagte die 41-Jährige. Zum Essen gebe es an Weihnachten in ihrer Familie ganz klassisch Würstchen mit Kartoffelsalat. Und dazu einen Tannenbaum und Geschenke. Giffey servierte am Freitag zusammen mit anderen prominenten Helfern in Berlin das Essen für 3000 Bedürftige und Obdachlose. Zu der traditionellen Feier hatte Sänger und Entertainer Frank Zander geladen.

