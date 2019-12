Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Polizisten erschießen aggressiven Hund bei Polizeieinsatz

Ein Polizist im Einsatz hat in Berlin-Mitte einen Hund erschossen. Der Beamte stand mit einem Kollegen am Donnerstagabend in einem Fahrstuhl, als das Tier aus einer Wohnung auf sie zugerannt kam, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Hund, ein American Stafford Terrier, bellte und schnappte um sich. Die Polizisten hatten keine Rückzugsmöglichkeit. Es sei eine bedrohliche Situation entstanden. Der Polizist gab mehrere Schüsse ab und verletzte das Tier tödlich.

© dpa

Der 35-Jährige Hundehalter hatte die Polizisten den Angaben zufolge in die Voßstraße gerufen. Der Mann gab an, vor seiner Tür würden sich verdächtige Personen aufhalten. Laut Polizei habe er einen verwirrten Eindruck gemacht. Mit dem Fahrstuhl an der Wohnung angekommen, hätten die Polizisten bereits lautes Hundegebell aus der Wohnung vernommen. Die Beamten forderten den Mann auf, den Hund zurückzuhalten. Die Tür ging auf, der Hund rannte ohne Beißkorb auf die Polizisten zu.

Da der 35-Jährige den Angaben zufolge zunächst ebenfalls aggressiv wirkte, zogen sich die Polizisten zurück und holten Verstärkung. Als sie ihn später erneut aufsuchten, öffnete er freiwillig die Tür und verhielt sich kooperativ. Der tote Hund wurde zu einer Tierärztin gebracht.