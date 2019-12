Neubau von drei Schulen in Berlin beschlossen

Die sogenannte Taskforce Schulbau hat der Wohnungsbaugesellschaft HOWOGE den Neubau von drei Schulen in Berlin übertragen. Das teilte der Sprecher der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie, Martin Klesmann, der Deutschen Presse-Agentur am Freitag mit. Demnach sollen eine Integrierte Sekundarschule (ISS) im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, ein Gymnasium im Bezirk Mitte sowie eine Grundschule im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg entstehen.

Die Taskforce Schulbau besteht aus den drei Senatsverwaltungen für Bildung, Jugend und Familie, für Stadtentwicklung und Wohnungen sowie für Finanzen. Zudem sind in ihr die Senatskanzlei und die Bezirke vertreten. Zusammen sind sie für die Steuerung der Berliner Schulbauoffensive zuständig, mit der der Senat bis 2026 rund 5,5 Milliarden Euro in die Sanierung und den Neubau von Schulen investieren will.