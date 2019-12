Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Spandau 04 trifft im Pokal auf White Sharks Hannover

Berlin (dpa/bb) – Rekordmeister und -Pokalsieger Spandau 04 muss im Pokal-Viertelfinale der Wasserball-Männer am 9. Februar 2020 bei den White Sharks Hannover antreten. Der aktuell Fünfte der A-Gruppe der Bundesliga ist nach der EM-Pause bereits am 1. Februar in der Meisterschaft erster Auswärtsgegner im neuen Jahr.

Die Niedersachsen hatten im Achtelfinale gegen den SSV Esslingen 12:9 gewonnen, Spandau bei Zweitligist VfB Friedberg mit 28:1. In den jetzt ausgelosten Paarungen der Top 8 stehen sich außerdem Poseidon Hamburg und Titelverteidiger Waspo Hannover, der ASC Duisburg und der SV Ludwigsburg 08 sowie Krefeld 72 (DWL-B-Gruppe) und die Gäste vom OSC Potsdam gegenüber.