Umjubelte Premiere für 20er-Jahre-Revue «Berlin Berlin»

Zurück zu den Wurzeln: Im Berliner Admiralspalast hat die 20er-Jahre-Revue «Berlin Berlin» umjubelte Premiere gefeiert. Die Darsteller schickten das Publikum am Donnerstagabend mit eindringlichen Gesangs- und feurigen Tanzeinlagen sowie bissigem Humor auf eine beschwingte Zeitreise in die vermeintlich Goldenen 20er. Stars jener Epoche wie Marlene Dietrich, Anita Berber, Josephine Baker und die Comedian Harmonists lebten wieder auf - natürlich «Von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt».

Berlin galt damals - und heute wieder - als Metropole, in der sich jeder nach seiner Fasson vergnügen und ein ebenso buntes wie ausschweifendes Nachtleben genießen kann. Seinerzeit schon mittendrin war der Admiralspalast an der Friedrichstraße eines der bekanntesten Revuetheater der Stadt. Für gut zwei Wochen wird das Rad dort nun zurückgedreht. Bis 5. Januar ist die Revue von Regisseur Christoph Biermeier und Produzent Martin Flohr in Berlin zu sehen. Anschließend wird sie in München, Köln, Düsseldorf, Hamburg und Stuttgart gezeigt.