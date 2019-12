Bundespräsident besucht Stasi-Zentrale zum 30. Jahrestag

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht am 15. Januar 2020 das frühere DDR-Ministerium für Staatssicherheit (MfS) in Lichtenberg.

Anlass ist der 30. Jahrestag der Eroberung der Stasi-Zentrale wenige Wochen nach dem Mauerfall. Wie die Bundesbehörde für die Stasi-Unterlagen am 19. Dezember 2019 weiter mitteilte, will sich Steinmeier an dem historischen Ort das Archiv mit den Stasi-Unterlagen und dessen Arbeit erläutern lassen und an einer Diskussion teilnehmen. Steinmeier wird vom Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen, Roland Jahn, begleitet.