Volleyball-Champions-League Finals 2020 wieder in Berlin

Die Finals der Männer und Frauen in der Volleyball-Champions-League finden auch 2020 in Berlin statt. Gespielt wird am 16. Mai des kommenden Jahres in der rund 9000 Zuschauer fassenden Max-Schmeling-Halle, wie der Europäische Volleyball-Verband (CEV) mit seinem Präsidenten Aleksandar Boricic am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Berlin mitteilte.

Es geht bei dem Finale um ein Gesamtpreisgeld von 1,2 Millionen Euro. «Ich freue mich auf eine weitere fantastische Volleyball-Party in Berlin», sagte Boricic. Schon am 18. Mai dieses Jahres waren die Champions-League-Sieger in der Schmeling-Halle ermittelt worden. Zwei italienische Clubs holten sich den Titel: Bei den Frauen gewann IG Novara, bei den Männern Cucine Lube Civitanova. Die Halle war mit 9046 Zuschauern ausverkauft.

«Die Finals 2019 waren ein wahrlich revolutionärer Moment in der Geschichte des europäischen Volleyballs», erinnerte Boricic. «Wir sind froh, dass wir mit unseren deutschen Partnern Einigung über eine weitere Ausrichtung erzielen konnten.»

Erstmals war Berlin 2015 Schauplatz für ein Champions-League-Endspiel, allerdings nur für die Männer. Damals wurde an zwei Tagen noch ein Final Four ausgespielt. Es siegte damals der russische Club Zenit Kasan, die Berlin Volleys kamen auf den dritten Platz.