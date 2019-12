Büdenbender: In Deutschland kann jeder seine Meinung äußern

Deutschlands First Lady Elke Büdenbender ist besorgt über die Zunahme von Hass und Häme bei Debatten insbesondere im Internet. «Hemmungen gehen dort mehr und mehr verloren. Das habe ich früher nicht erlebt», sagte die Frau von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. Es gebe «übelste Beschimpfungen» gerade gegenüber Frauen, auch wenn sich diese politisch äußerten. «Sie sind teilweise einer sprachlich sexualisierten Gewalt ausgesetzt, die jede Grenze überschreitet. Das hat Auswirkungen: Es macht Frauen auch stumm. Und verbale Gewalt kann der erste Schritt zu echter Gewalt sein.»

Büdenbender wies die Behauptung zurück, in Deutschland könne man nicht mehr frei seine Meinung äußern. «Alles, was das Strafgesetzbuch nicht unter Strafe stellt, kann man in unserem Land sagen. Man muss aber natürlich damit leben, dass andere eine andere Meinung haben.» Die Meinungsfreiheit und auch der Streit um Meinungen seien ein ganz hohes Gut. «Sie sind schlichtweg konstituierend für die Demokratie. Und beides wird hier auch gewährleistet.»

Die First Lady zeigte Sympathie für die schwedische Klima-Aktivistin Greta Thunberg: «Sie ist eine beeindruckende junge Frau. Sie bewegt ungeheuer viel, weil sie als Symbolfigur vorne steht. Als Mutter weiß ich aber auch, wie verletzlich Mädchen in diesem Alter sind.» Die 16-jährige Thunberg bekomme viel ab, vor allem im Internet. Es sei furchtbar, dass eine junge Frau derartig geschmäht werde.

Kritisch sieht Büdenbender den geringen Frauenanteil in der Politik. So sei es «furchtbar», dass im Bundestag heute deutlich weniger Frauen säßen als noch in der vergangenen Wahlperiode. «Die Quote ist kein Allheilmittel, aber sie funktioniert.» Büdenbender nannte es «cool», dass es in der neuen finnischen Regierung so viele Frauen gebe.