«Hotspot der Museumsinsel»: James-Simon-Galerie

Die neue James-Simon-Galerie lockt einen Besucherstrom auf die Berliner Museumsinsel. Seit der Eröffnung durch Bundeskanzlerin Angela Merkel am 12. Juli kamen bereits mehr als eine Million Menschen in den Bau des britischen Stararchitekten David Chipperfield. Auch alle angeschlossenen Museen der Museumsinsel konnten nach Angaben der Staatlichen Museen von der Zugkraft des neuen Gebäudes profitieren.

Für die jährlich zuletzt knapp 2,5 Millionen Besucher der Museumsinsel beginnt in der Galerie die neue archäologische Promenade, die die einstmals über Brücken untereinander verbundenen Gebäude künftig unterirdisch anbinden soll. Allerdings endet die Promenade aktuell am Neuen Museum. Die Umsetzung des kompletten Masterplans reicht bis in die 2030er Jahre.