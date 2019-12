Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Rund 140 Obdachlose aus Camp können Zelte verlassen

Die rund 140 Bewohner des Obdachlosencamps in der Rummelsburger Bucht sollen möglichst Anfang des kommenden Jahres in eine Notunterkunft an der Köpenicker Allee ziehen. Die ehemalige Flüchtlingsunterkunft werde derzeit hergerichtet, sagte Stefan Strauß, Sprecher der Sozialverwaltung, am Dienstag. Bis April können die Obdachlosen demnach dann dort bleiben.

Dies sei ein Angebot im Rahmen der Kältehilfe, so Strauß. Ob dies auch angenommen werde sei noch offen. In der Unterkunft soll es auch Beratungsangebote zu Hilfen für Wohnungslose geben.