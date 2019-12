Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Steinmeier besucht Bahnhofsmission

Eine Woche vor Weihnachten hat sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit Gästen und Mitarbeitern der Berliner Bahnhofsmission getroffen. Bahnhofsmissionen seien heute genauso unverzichtbar wie sie es vor 125 Jahren bei der Gründung der ersten Einrichtung dieser Art in Deutschland waren, sagte Steinmeier am Dienstag am Berliner Hauptbahnhof. Er dankte den rund 2000 Ehrenamtlichen und 400 Hauptamtlichen, die bundesweit in den Hilfseinrichtungen tätig sind.

© Bernd von Jutrczenka

Die Bahnhofsmission im Zentrum Berlins ist nach eigenen Angaben nicht nur Anlaufstelle für Menschen mit sozialen Problemen und ohne festen Wohnsitz, sondern begleitet unter anderem auch Kinder und Alleinreisende, die auf Hilfe angewiesen sind. Für Steinmeier gehören Besuche sozialer Einrichtungen in der Vorweihnachtszeit zur Tradition: Im vergangenen Jahr kam er in die Wärmestube für Obdachlose in der Berliner Heilig-Kreuz-Kirche, 2017 in die Bahnhofsmission am Bahnhof Zoo.