Breitenbach für bessere Bedingungen in Inklusionsbetrieben

Berlins Sozialsenatorin Elke Breitenbach will die Arbeitsbedingungen in Inklusionsbetrieben verbessern. Am Montag unterschrieb die Linken-Politikerin gemeinsam mit Sprechern der Landesarbeitsgemeinschaft Integrationsfirmen Berlin die Erklärung «Gute Arbeit in Inklusionsbetrieben». Ziel der nicht verbindlichen Erklärung ist es unter anderem, die Tarifbindung zu erhöhen und Teilzeitarbeit zu ermöglichen. Sie richtet sich an rechtlich und wirtschaftlich selbstständige Unternehmen in Berlin, die mindestens 30 Prozent schwerbehinderte Menschen beschäftigen.

