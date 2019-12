Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Toter Mann vor Haus in Friedrichshain: wohl kein Verbrechen

Auf einem Bürgersteig in Berlin-Friedrichshain ist am Samstagmorgen ein toter Mann gefunden worden. Er wurde aber nach ersten Erkenntnissen nicht Opfer eines Verbrechens: Es gebe bislang keine Hinweise auf eine Beteiligung oder ein Verschulden weiterer Menschen, erklärte die Polizei. Die genaue Todesursache sei aber noch unklar. Die Leiche sollte obduziert werden. Der Mann wurde vor einem Haus in der Ehrenbergstraße entdeckt. Eine Mordkommission hatte die Ermittlungen übernommen.