Wohnungsbrand in Prenzlauer Berg: Sieben Verletzte

Bei einem Feuer in einem Wohnhaus in Berlin-Prenzlauer Berg sind sieben Menschen verletzt worden. Sie erlitten Rauchvergiftungen und kamen ins Krankenhaus, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Brand war in der Nacht zum Freitag in dem Mehrfamilienhaus in der Bornholmer Straße ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte mit einem großen Aufgebot an und löschte die Flammen. Warum es brannte, konnten die Behörden am Freitagmorgen noch nicht sagen.