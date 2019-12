Berliner Sportbund beschließt Maßnahmen zum Kinderschutz

Der Landesportbund Berlin will mit neuen Standards bei der Ausbildung von Übungsleitern Kinder besser vor Missbrauch schützen.

So verlangt der LSB künftig für alle neuen Übungsleiterlizenzen oder von Lizenzverlängerungen ein aktuelles erweitertes Führungszeugnis, wie der Verband am 12. Dezember 2019 mitteilte. «Die aktuellen Fälle sexuellen Missbrauchs in Sportvereinen haben gezeigt, dass von uns noch mehr Verantwortung verlangt wird», sagte LSB-Präsident Thomas Härtel, «durch die Änderung der Ausbildungsordnung haben wir nun die Möglichkeit, bei Verdacht oder Kenntnisnahme von Verstößen, direkt auf die Vereine und ihre Übungsleiter zuzugreifen.»