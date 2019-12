Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Drei Jahre nach Berliner Terroranschlag: Gedenken an Opfer

Drei Jahre nach dem islamistischen Terroranschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt wird bei einer Gedenkveranstaltung an die Opfer erinnert. Am Abend des 19. Dezembers (19.00 Uhr) nehmen Politiker und Angehörige der Opfer an einer Gedenkandacht in der Kapelle der Versöhnung auf dem Breitscheidplatz teil, wie Staatssekretärin Sawsan Chebli der dpa sagte. Um 19.40 Uhr ist eine Kranzniederlegung geplant. Der Pfarrer der Gedächtniskirche wird die Namen der zwölf getöteten Menschen vorlesen. Voraussichtlich soll es eine kurze Rede eines Angehörigen geben. Um 20.02 Uhr, der Uhrzeit des Anschlags, läutet eine Kirchenglocke zwölf Mal.

Erwartet werden Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD), Berliner Senatoren, Abgeordnete und Vertreter der Staaten, aus denen Opfer kamen. Ob auch ein Mitglied der Bundesregierung teilnimmt, war noch unklar.

Der Tunesier Anis Amri hatte am 19. Dezember 2016 einen Lastwagen entführt und war in den Weihnachtsmarkt gefahren. Er tötete 12 Menschen, mehr als 70 wurden verletzt. Amri war Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS).