Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Spandau-Wasserballer gewinnen Lokalderby gegen Neukölln 21:9

Die Wasserballer von Rekordmeister Spandau 04 haben zwei klaren Bundesliga-Heimerfolge eingefahren. Nachdem die Berliner am Samstag in der Schwimmhalle Schöneberg auch mit einem mit einigen Leistungsträgern aufgefrischtem Nachwuchsteam den ASC Duisburg mit 17:10 besiegten, war am Sonntag Lokalrivale SG Neukölln beim 21:9 wie erwartet ohne Chance.

Schon nach 50 Sekunden stand es 1:0 für den Favoriten, schon mit dem ersten Acht-Minuten-Viertel war das Match beim 8:1 entschieden. In die Halbzeit ging es mit einer 13:5-Führung für Spandau. Danach änderte sich auch ohne Vollgas des Gastgebers am Geschehen wenig. Beste Torschützen waren Nikola Dedovic, Stefan Pjesivac (je 4), Tiberiu Negrean und Aleks Sekulic (je 3). Für Neukölln traf Yannick Kaack dreimal.

Die Tabelle der A-Gruppe der DWL führt jetzt Spandau mit 18:0 Zählern vor Waspo Hannover (12:2) und dem OSC Potsdam (12:6) an, der am Sonntag im Verfolgerduell den ASC Duisburg mit 18:16 bezwang. In der Partie auf Augenhöhe in Potsdam stand es achtmal Remis. Beste OSC-Torschützen waren Lukas Küppers und Matteo Dufour (je 4), für den ASCD traf Nationalcenter Dennis Eidner fünfmal.