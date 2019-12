Schauspieler Wolfgang Winkler ist tot

Der Schauspieler und frühere «Polizeiruf»-Kommissar Wolfgang Winkler ist tot. Er starb vor wenigen Tagen, wie sein langjähriger Wegbegleiter und enger Freund Jaecki Schwarz am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur sagte. Winklers Familie habe ihn kurz nach dem Tod informiert.

Der gebürtige Görlitzer lebte zuletzt in Berlin. Er wurde 76 Jahre alt. Neben seinen TV-Rollen spielte er auch Theater. So war er unter anderem in Halle engagiert. Der dortige Schauspielintendant Matthias Brenner reagierte betroffen auf Winklers Tod. Er habe gewusst, dass sein Freund Winkler sehr krank gewesen sei, sagte Brenner am Sonntag.