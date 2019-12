Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Wolfgang Petry tritt wieder in TV-Show auf

Nach langer Pause tritt der Sänger Wolfgang Petry («Wahnsinn») am Samstagabend bei der Spendengala «Ein Herz für Kinder» (20.15 Uhr, ZDF) live vor TV-Kameras auf. Nach Informationen der «Bild»-Zeitung, dem Gastgeber der Gala, singt der 68-Jährige zum ersten Mal seit 13 Jahren wieder live im Fernsehen. Der Schlagerstar tritt unter seinem neuen Künstlernamen Pete Wolf auf und singt auf Englisch, hieß es. «Ich singe ja in der Show den Song «2084», in dem es darum geht, dass unsere Erde kaputt geht, wenn wir unsere Lebensweise nicht ändern», sagte er der «Bild» mit Blick auf den guten Zweck der Veranstaltung. Am Freitag erschien das gleichnamige zweite Album der Pete Wolf Band.

