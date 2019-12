Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Imame und Rabbiner gehen gemeinsam in Schulen

An Berliner Schulen sollen künftig Imame und Rabbiner für Respekt und Toleranz werben. Das Projekt gehört zu einem neuen Maßnahmenpaket von Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) gegen Antisemitismus, wie ein Sprecher am Donnerstag mitteilte. Geplant ist demnach, die «meet2respect»-Tandems in Schulklassen zu schicken, wo sie informieren und Vorurteile hinterfragen sollen.

In Berlin hatte es zuletzt immer wieder judenfeindliche Vorfälle gegeben, auch an Schulen. Vor rund eineinhalb Jahren geriet eine Gemeinschaftsschule im Stadtteil Friedenau in die Schlagzeilen, weil dort ein Junge als Jude gemobbt und angegriffen wurde. Scheeres besucht diese Schule am kommenden Montag gemeinsam mit einem Rabbiner und einem Imam.