Schwimmbad-Traglufthalle an der Seestraße kurz vor Eröffnung

Die neue Halle wölbt sich wie eine Kuppel über die 50-Meter-Becken des Freibads an der Seestraße und schafft so rund 2000 Quadratmeter zusätzliche Wasserfläche im Winter. Die Luft, die in die mobile Halle geblasen wird, erwärmt gleichzeitig den Innenraum. Grund für den rund 2,2 Millionen Euro teuren Betrieb der Traglufthalle ist die Schließung des Paracelsus-Bads in Reinickendorf und des Stadtbads Tiergarten für eine Sanierung.