Tim Raue sucht seit Jahren Köche und Kellner

Der Berliner Sternekoch Tim Raue (45) weiß aus eigenem Erleben, was Fachkräftemangel ist. Es fehlen ihm zufolge Köche und Kellner. «Wir suchen eigentlich nonstop seit drei Jahren», sagte Raue der Deutschen Presse-Agentur. Es gebe Immobilien zuhauf, die Gäste stünden Schlange und man bekomme alle Produkte, die man brauche. Der Fachkräftemangel sei da die größte Herausforderung.

Dass Fernsehköche großes Interesse an dem Beruf auslösen, ist laut Raue nicht der Fall. Er verwies auf die sinkenden Zahlen bei den Auszubildenden, bei den Handwerksberufen komme nichts nach. Daher blickt Raue auch ins europäische Ausland. «Wir brauchen im Endeffekt Menschen von außerhalb, die wir integrieren können, die wir in unserem Land willkommen heißen, die diese Arbeit machen wollen», sagte Raue.

1998 wurde der Berliner vom Food-Magazin «Der Feinschmecker» zum Aufsteiger des Jahres gekürt. Für sein Restaurant «Tim Raue» erhielt er zwei Sterne im «Guide Michelin», 19,5 Punkte im «Gault&Millau». Neuerdings betreibt Raue ein Restaurant in der Villa Kellermann in Potsdam, an dem auch Fernsehmoderator Günther Jauch beteiligt ist. Im Fernsehen ist der Koch in Formaten wie «Kitchen Impossible» oder «The Taste» zu sehen.