Nicht aufwecken: Regeln für Berlins erste Obdachlosenzählung

Nicht duzen, nicht drängen und nicht aufwecken: Für Berlins erste Obdachlosenzählung in der «Nacht der Solidarität» Ende Januar gibt es bestimmte Verhaltensregeln. 2530 Berliner wollen bislang bei der Zählung in der Nacht vom 29. auf den 30. Januar ehrenamtlich mitmachen. Noch werden weitere Helfer gesucht, eine Anmeldung ist bis zum 6. Dezember möglich. «Wir rechnen mit mehr als 3000 Freiwilligen», sagt Stefan Strauss, Sprecher der Senatssozialverwaltung.

Wie viele Obdachlose leben in Berlin und wie viele schlafen auch im Winter nachts im Freien? Seit Jahrzehnten kann niemand diese Fragen genau beantworten, es gibt lediglich Schätzungen. Sie schwanken zwischen 6000 und 10 000 Menschen, die in der Hauptstadt auf der Straße leben - Tendenz steigend.

Wohlfahrtsverbände und Sozialarbeiter fordern seit Langem eine statistische Grundlage, um Menschen von der Straße das ganze Jahr über passende Unterstützung anbieten zu können - also mehr als die bisherige Kälte-Nothilfe im Winter. Sie wollen etwa wissen, wie viele Männer und Frauen auf der Straße leben, welche Sprachen sie sprechen und wie alt und gesund sie sind. Ein relativ neues Bild sind in Berlin Obdachlose im Rollstuhl, auf die nicht alle Notübernachtungen eingerichtet sind.

Nach bisherigen Planungen sollen in der sogenannten Nacht der Solidarität rund 500 Teams - bestehend aus drei, vier oder mehr Helfern - zwischen 22.00 Uhr und 1.00 Uhr auf festgelegten Routen durch die Bezirke laufen. Die Strecken sind in Zusammenarbeit mit sozialen Trägern entstanden. Diese wissen oft, wo Obdachlose übernachten.

Fest steht aber auch, dass die Teams nicht Abrisshäusern oder Privatgelände durchsuchen, sondern nur im öffentlichen Raum. Ein speziell geschulter Teamleiter hat Kenntnisse über Sozialarbeit und Obdachlosenhilfe. In den Hotspots - etwa am Kottbusser Tor oder am Bahnhof Lichtenberg - sollen nur Teams mit solch erfahrenen Mitgliedern unterwegs sein.