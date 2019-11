Digitales Angebot im Gefängnis: E-Books, Zeitungen, Musik

In Berlin können Strafgefangene künftig digital Zeitungen und Bücher lesen oder Musik hören. Die Zentral- und Landesbibliothek in der Hauptstadt ist nach eigenen Angaben deutschlandweit die erste öffentliche Einrichtung ihrer Art, die Menschen hinter Gittern Zugang zu ihren digitalen Angeboten über das Internet bietet. Damit solle die Resozialisierung unterstützt werden.

In der jetzigen Phase des Pilotprojekts mit der Senatsverwaltung für Justiz sollen ab 1. Dezember zunächst 60 Inhaftierte des Männergefängnisses Heidering die Angebote über das WLAN auf einem Tablet in ihrem Haftraum aufrufen können, teilte die Bibliothek am Freitag mit.