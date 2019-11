Ausstellung in St. Petersburg mit Berliner Leihgaben

Sieben Leihgaben aus dem Alten Museum Berlin sind seit Freitag auf dem Weg zu einer Ausstellung um die lange Jahrzehnte verschollene Skulptur «Victoria von Calvatone» nach St. Petersburg. In der dortigen Eremitage wird die 1,70 Meter hohe vergoldete Bronzestatue aus der römischen Kaiserzeit vom 8. Dezember bis zum 8. März im Zentrum einer Ausstellung stehen. Die Objekte aus Berlin haben einen Bezug zu «Victoria».

Die Figur aus einstmals Berliner Beständen war vor drei Jahren in St. Petersburg entdeckt worden, seit Kriegsende galt sie als Verlust. Nach russischen Angaben war sie bei der Ankunft in der Eremitage 1946 in der Abteilung für französische Plastik des 17. Jahrhunderts eingeordnet worden. Mehrere Jahre lagerte die Figur in einem Sonderdepot des Museums, bevor sie identifiziert und korrekt zugeordnet wurde.