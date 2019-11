Berlinale-Gala: Samuel Finzi wird neuer Moderator

Der Film- und Theaterschauspieler Samuel Finzi wird neuer Moderator der Berlinale-Eröffnungsgala. Er folgt damit der langjährigen Moderatorin Anke Engelke. «Seine Wortgewandtheit, sein Esprit und seine Improvisationskunst versprechen einen unterhaltsamen Festivalstart», erklären die Festival-Leiter Mariette Rissenbeek und Carlo Chatrian dazu am Mittwoch.

Laut Berlinale dreht Finzi (53) derzeit mehrere Kino- und Fernsehfilme und spielt Hauptrollen am Burgtheater Wien, am Deutschen Theater in Berlin und am Schauspiel Hannover.