Berliner Weihnachtsmärkte öffnen

Mit Eröffnung der großen traditionellen Berliner Weihnachtsmärkte beginnt am Montag festliche Stimmung in der Innenstadt. An der Gedächtniskirche locken zum Beispiel rund 150 geschmückte Stände sowie ein 20 Meter hoher Weihnachtsbaum mit tausenden roten und goldenen Kugeln.

© Soeren Stache/Archiv

Zur offiziellen Eröffnung (17.00 Uhr) wird der regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) erwartet, anschließend soll die Festbeleuchtung eingeschaltet werden. 50 Lichtinseln wurden zwischen den Hütten aufgebaut.

Der Weihnachtsmarkt am Roten Rathaus bietet unter anderem eine Eisbahn für Schlittschuhläufer am Neptunbrunnen. Er ist traditioneller angelegt, mit Altberliner Kulissen aus dem 19. Jahrhundert.

Gleich nebenan beim Weihnachtsmarkt auf dem Alexanderplatz können sich die Besucher zu Rostbratwurst und Glühwein unter einer überdimensionalen Weihnachtspyramide treffen. Beliebt ist auch der Weihnachtsmarkt auf dem Gendarmenmarkt zwischen den beiden Domen.

Auch am Schloss Charlottenburg öffnet am Montag einer der bekanntesten Weihnachtsmärkte der Hauptstadt - nachdem dies wegen Bedenken am Sicherheitskonzept fast gescheitert wäre. Die Umgebung des Schlosses verwandelt sich in eine romantische winterliche Dorflandschaft.