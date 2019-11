Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Thüringer Tanne bringt Weihnachtszauber nach Berlin

Sie ist 22 Meter hoch, rund 50 Jahre alt und soll schon bald Einheimische und Touristen am Brandenburger Tor in Berlin verzaubern. Beim Casting für den Weihnachtsbaum haben sich die Fachleute für ein stattliches Exemplar im ostthüringischen Birkenhügel entschieden. Am Samstag wurde die Tanne auf einem Privatgrundstück geschlagen und soll am Montag auf dem Pariser Platz aufgestellt werden. Danach werden den Angaben zufolge sechs Dekorateure fast eine Woche lang den Baum mit rund 30 000 Lichtern sowie Hunderten Kugeln schmücken.

© dpa

Die Fachleute hatten mehrere Baumkandidaten begutachtet, bevor ihre Wahl auf die eigentlich in Nordamerika heimische Große Küstentanne (Abiesgrandis) nahe der thüringisch-bayerischen Grenze fiel. «Dabei hat ein Baum, will er Deutschlands prominentester Weihnachtsbaum werden, allerhöchsten Ansprüchen nicht nur in Bezug auf Optik, sondern auch auf Stabilität, zu genügen», erläuterte der Vorstand der Thüringer Landesforstanstalt, Volker Gebhardt. Ein Baum mit Lücken im Nadelkleid und von fehlerhaftem Wuchs habe da schlechte Karten.

Beim Fällen mussten die Waldarbeiter daher ganz besonders achtgeben. Die Herausforderung sei, dass keinerlei Äste brechen oder gar die Krone beschädigt werde, erklärte Gebhardt. In der Nacht zum Montag sollte die Tanne auf einem Spezialanhänger nach Berlin gefahren werden. Laut Thüringenforst kommt der dortige Weihnachtsbaum nunmehr zum fünften Mal aus Thüringen.