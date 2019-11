«Für Mitmenschen eingesetzt»: «XY-Preis» für vier Männer

Die ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY... ungelöst» hat vier Menschen für ihren mutigen Einsatz gegen Kriminalität ausgezeichnet. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) ehrte die Männer am Mittwochabend in Berlin mit dem «XY-Preis - Gemeinsam gegen das Verbrechen». Die Auszeichnungen waren mit jeweils 10 000 Euro dotiert.

Ein Preis ging gemeinsam an Werner Rast und seinen Sohn Kevin Rast. Sie hätten im niedersächsischen Drochtersen Polizisten in Not geholfen, teilte der Sender mit. Beide schritten ein, nachdem ein Konflikt mit zwei Männern in der Nähe einer Schule eskaliert war.