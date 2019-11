Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Wieder brennen Autos in Berlin

Erneut sind in Berlin bei einem nächtlichen Feuer Fahrzeuge zerstört worden. Am frühen Mittwochmorgen standen zwei Autos am Käthe-Dorsch-Ring in Gropiusstadt in Vollbrand, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Alarmierte Einsatzkräfte konnten die Flammen zügig löschen. Verletzt wurde niemand. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar.

Immer wieder werden in der Hauptstadt Fahrzeuge durch Brände beschädigt oder zerstört. Zuletzt wurde Anfang der Woche ein Transporter im Ortsteil Prenzlauer Berg von Unbekannten angezündet und stark beschädigt.