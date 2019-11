Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Immer mehr Hacker-Angriffe auf Berliner Verwaltung

Die Berliner Landesverwaltung wird immer öfter zum Ziel von Hackerangriffen. Die Zahl solcher Cyberattacken mit Schadsoftware habe sich innerhalb von fünf Jahren auf zuletzt rund sieben Millionen verdoppelt, sagte Ines Fiedler, Vorstand des IT Dienstleistungszentrums Berlin (ITDZ), am Dienstag. Neben der Quantität habe sich auch die Qualität der Angriffe erhöht. Dank umfangreicher Schutzmaßnahmen sei es indes noch keinem Angreifer gelungen, an Bürgerdaten oder andere sensible Informationen zu kommen. Hinter den Attacken stehen den Angaben zufolge Kriminelle oder auch Staaten.

