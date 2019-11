Berliner gewinnt Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten

Der 18-Jährige Berliner Anton Höffer hat einen ersten Preis beim Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten gewonnen. In seinem Beitrag hat sich Höffer in der zwölften Klasse mit dem bislang wenig bekannten linken Widerstand gegen das Bauprojekt Märkisches Viertel Ende der 1960er Jahre beschäftigt.

Einen zweiten Preis hat Anna-Viviane Legat gewonnen. Die Berliner Schülerin am Evangelisches Gymnasium zum Grauen Kloster hat in der achten Klasse eine Arbeit über den Journalisten Franz Albert Kramer und die Zeitung «Rheinischer Merkur» in der Zeit des Nationalsozialismus und der frühen Bundesrepublik geschrieben.