SED-Unrecht: Härtefallfonds für Zwangsausgesiedelte verlangt

Thüringen plädiert 30 Jahre nach dem Mauerfall für einen Härtefallfonds für SED-Opfer, die bei den gesetzlichen Regelungen bisher durch das Raster fallen. Das gelte besonders für die Menschen, die zwangsweise aus dem DDR-Grenzgebiet ausgesiedelt wurden, sagte die für die Aufarbeitung von SED-Unrecht zuständige Thüringer Staatssekretärin Babette Winter am Samstag in Erfurt.

Das kritisierte auch die Präsidentin des Bundes der in der DDR Zwangsausgesiedelten, Marie-Luise Tröbs, bei dem Erfurter Treffen der Vereinigung. Tröbs appellierte an die Bundesregierung, den Weg für Entschädigungen endlich frei zu machen. Es dürfe nicht gewartet werden, bis sich «das Problem biologisch löst». Die meisten Betroffenen seien bereits betagte Menschen.

Die Vereinigung will die Erinnerung an das Schicksal der Menschen wachhalten, die ihre Heimat und ihr Hab und Gut verloren und nur minimale Zahlungen in der DDR dafür erhielten. In vielen Fällen sei nach der Wiedervereinigung eine Rückgabe nicht möglich gewesen, weil Häuser abgerissen oder Immobilien verkauft waren.