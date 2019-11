Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Schwimmer kämpfen auf der Kurzbahn um deutsche Meistertitel

Die Schwimmer kämpfen von diesem Donnerstag an bei den deutschen Kurzbahn-Meisterschaften um die Titel. Die Wettkämpfe bis zum Sonntag in Berlin sind auch die letzte Möglichkeit, sich für die Europameisterschaften in Glasgow Anfang Dezember zu qualifizieren. Besonders im Fokus steht Doppel-Weltmeister Florian Wellbrock. Der 22-Jährige aus Magdeburg strebt bei den Titelkämpfen Starts über 200, 400, 800 Meter und 1500 Meter Freistil an. Die EM in Schottland will Wellbrock auf dem Weg zu Olympia dann auslassen.

