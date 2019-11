Robbenjagd ohne Robben: Eisbärin wird nach Plan beschäftigt

Berlins Eisbärennachwuchs Hertha wird nach einem Wochenplan beschäftigt. «Maximal abwechslungsreich» sollen ihre Tage sein, wie Tierpark-Mitarbeiterin Florian Sicks vor dem ersten Geburtstag von Hertha am 1. Dezember sagte. «Jetzt spielt sie ganz viel und lernt das Jagdverhalten instinktiv.» Hertha geht im Grunde auf Robbenjagd - nur ohne Robben.

Beschäftigt werden Hertha und ihre Mutter Tonja zudem mit Gegenständen an Bungeeseilen, an denen sie ziehen können, sowie mit Geruchs-Holzstückchen, die etwa mit Lebertran oder Ölen behandelt wurden. Auch Tonjas Geburtstag steht bevor: Sie wird an diesem Donnerstag zehn Jahre alt. Zu beiden Geburtstagen plant der Tierpark kleine Überraschungen, um den Tieren eine Freude zu bereiten.